Presidente Emmanuele Emanuele sostiene l'iniziativa di canottaggio contro il tumore al seno a Scauri

(Teleborsa) - E' iniziato il secondoe regate di, realizzato anche quest'anno grazie al contributo dellapresieduta dal professore Emmanuele Emanuele, e organizzato daiSi rema contro il tumore al seno, una lotta condotta dalleche hanno saputo con coraggio e determinazione, trasformare la loro malattia in elemento di crescita personale e collettiva, con ottimismo al futuro. Studi scientifici hanno infatti dimostrato che il, favorendo di fatto, la prevenzione del linfedema. Si intende lanciare così un messaggio di prevenzione, riabilitazione e incoraggiamento, per tornare a sperare in una vita normale e felice.L'evento vede ildel, in particolare dal Centro di Preparazione Olimpica "Bruno Zauli" di Formia dove si è recato in visita il presidente del Terzo Pilastro.Il professorha riscontrato di persona "" della struttura multidisciplinare di assoluta eccellenza diretta daUna mattinata all'insegna dello "sport che rigenera e che impatta in maniera benefica e vitale sulla salute della collettività", ha dichiarato il professor Emanuele, che sostiene con forza la. Canottaggio per ripartire con le Donne in rosa, evento dall'impronta marcatamente sociale, per consentire a quante operate di tumore al seno di ritornare a sorridere, aumentando l'aspettativa di vita."Aiutateci ad aiutare", prosegue il professo Emanuele, solerte nel contribuire all'iniziativa mertitoria messa in campo dal bicampione olimpico Tizzano. "La, per tutelare la salute di chi è in difficoltà", assicura Emmanuele Emanuele.All'illustre ospite è stata consegnata una targa riconoscimento. "Al professor Emmanuele Emanuele pietra angolare della scherma italiana", l'affettuoso tributo da parte degli schermidori.