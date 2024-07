Intelligenza artificiale, mercoledì 17 luglio l'evento "Innovazione Avanzata al servizio dell'Uomo"

(Teleborsa) - Su iniziativa dell’onorevole, Presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo di Montecitorio, si svolgeràalle ore 10:00 presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati in Via di Campo Marzio 78 a Roma, l’evento “”.Saranno presenti oltre al Presidente Alberto Gusmeroli,Presidente della Camera dei Deputati,deputato membro Commissione Finanze,AD Leonardo,Direttore Generale ACNAgenzia per la Cyber-Security Nazionale,Presidente Osservatorio Italiano per l'IA e Presidente Confassociazioni,Pro-Rettrice Politecnico di Torino,Comitato promotore ‘Facoltà dell’Intelligenza artificiale’ Università per la Pace dell’ONU,Direttore Center for Cyber-Security and International Relations Studies Università di Firenze,Docente di Marketing digitale LUISS Roma, Stefano Armando Ceci Direttore Operativo Fondazione HIT Università IULM,Presidente I-com,Artista - CEO di Hypex, Interactive Reality,Presidente della commissione sull'IA per l'Informazione,Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'Innovazione tecnologica.