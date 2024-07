Olidata, si dimette il consigliere indipendente Antonella Madeo

Olidata

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, ha comunicato le, irrevocabili e con effetto dalla data odierna, dalla carica die non esecutivo.Le dimissioni sono state motivate "dall'attualedella società, che non consente una serena ed opportuna prosecuzione dell'incarico", si legge in una nota.Madeo era stata nominata dallapresentata nell'assemblea ordinaria del 10 agosto 2023. Era membro dei seguenti comitati consiliari: presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e membro del Comitato Nomine e Remunerazioni. Sulla base delle informazioni a disposizione della società, Madeo non è titolare di azioni della società.