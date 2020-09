Referendum: exit poll danno vittoria al Sì (60-64%). Regionali: testa a testa in Puglia, in Toscana di poco avanti Giani

(Teleborsa) - Urne chiuse e primi exit poll sui risultati di. Secondo ilper la Rai ilsarebbe passato con una percentuale compresa tra il 60% e il 64%,compreso quindi tra 36%-40%.Primo dati arrivano sull'che, secondo quanto comunica il, si attesta alper il referendum. Leggermente superiore per quanto riguarda le Regionali a(il dato considera però solo Campania, Liguria, Puglia e Veneto, mentre i dati di Marche, Toscana e Valle d'Aosta non sono comunicati dal Viminale).Sul fronte dei risultati delle Regionali, secondo le espressioni di voto raccolte fuori dai seggi, vanno verso una conferma i governatori uscenti(Lega) – secondo Opinio Italia con una forbice tra 72-76% – in(Centrosinistra) – tra il 54% e il 58% – in. In, vantaggio anche per il governatore uscente Giovanni Toti (Centrodestra) – forchetta del 51-55%, – seguito a distanza da Ferruccio Sansa (Centrosinistra) con il 38-42%.Testa a testa in(centrodestra) e(centrosinistra) sono dati secondo gli exit poll a 39-43%, seguiti da Antonella Laricchia (M5S) all'11-15% e Ivan Scalfarotto (Italia Viva) al 1-3%. Ancora aperta anche la partita in Toscana con Eugenio Giani (centrosinistra) al 43,5-47,5 e Susanna Ceccardi (centrodestra) al 40-44%.Centrodestra in vantaggio nelle– Francesco Acquaroli (Centrodestra) è dato con una forchetta del 47-51%, dietro il candidato del centrosinistra, Maurizio Mangialardi, con il 34-38% – e in– che vota con un sistema elettorale diverso dalle altre Regioni – dove il primo partito è la Lega (20-24%), seguito dal Progetto Civico Progressista (che comprende anche il Pd) con il 13-17%, dall'Union Valdoteaine (11-15%) e dal Centrodestra (FI e Fdi-Meloni) 8-10%).