Referendum 8-9 giugno, lo spot della Cgil firmato da Paolo Genovese

(Teleborsa) - Nasce da un’idea di, con la regia di Rolando Ravello, il nuovoin vista del, per dire no all’astensionismo e ribadire l’importanza del voto.Lo spot filmato vede protagoniste- donne e uomini di età, cultura e- proprio per sottolineare che – al di là delle differenze – ilresta lofondamentale per esprimere il proprio pensiero, anche quando prevalgono sfiducia, delusione o perplessità.Girato tra le strade, le piazze e i parchi di, lo spot si configura come un vero e proprio, un messaggio corale "dal basso", che vuole rompere il silenzio calato sui quesiti referendari. Unin risposta a chi invita i cittadini a disertare le urne.: questa l’idea centrale del video, che richiama il potere trasformativo della partecipazione e della democrazia. A poco più didal voto, la Cgil sceglie di dare voce a chi vuole esercitare un: votare ed esprimere le proprie idee, qualunque esse siano.