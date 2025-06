Referendum, quorum non raggiunto: affluenza intorno al 30%

(Teleborsa) -, con dati ancora parziali: decisamente lontano il quorum richiesto per la validità delle consultazioni, il 50%+1 degli aventi diritto. Tra i primi promotori a commentare l'esito, il segretario di +Europaer il quale "Ha vinto l'astensionismo organizzato. Il quorum è divenuto un ostacolo alla democrazia, proporremo di abolirlo". Il leader della Legaparla di "una enorme sconfitta per una sinistra che non ha più idee e credibilità".è invece il messaggio a caratteri cubitali che sui social Fratelli d'Italia pubblica su una foto in cui sono schierati i leader dell'opposizione sostenitori dei referendum, Riccardo Magi, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Elly Schlein e Nicola Fratoianni."L'unico vero obiettivo di questo referendum era far cadere il Governo Meloni. Alla fine, però - si legge nel post sui social del partito della premier Giorgia Meloni -, sono stati gli italiani a far cadere voi".servono probabilmente più firme, anche perché abbiamo speso tantissimi soldi per esempio per portare centinaia di migliaia, milioni di schede per gli italiani all'estero che sono tornate bianche". Lo ha detto il vicepremier e il ministro degli Esterial Tg1 sottolineando che "Intanto, ilprima dell'inizio della conferenza stampa per commentare i risultati dei referendum su lavoro e cittadinanza. Landini incontrerà i rappresentanti dei media intorno alle 16 nella sede del comitato elettorale nel centro congressi Frentani.