Traffico aereo, stime in peggioramento: Lufthansa svaluta flotta per 1,1 miliardi di euro

Lufthansa

(Teleborsa) -svaluta didi euro lada iscrivere a bilancio nel terzo trimestre. La decisione è stata presa dal Consiglio direttivo della compagnia aerea visto il netto peggioramento dell'per il traffico internazionale registrato nelle ultime settimane.La svalutazione riguarda in particolare gli aerei tolti dal servizio attivo e parcheggiati in depositi e gli aerei che subiranno il medesimo destino nel corso dei prossimi mesi. La svalutazione riguarda anche, dopo che in primavera erano già stati tolti dal sevizioLufthansa ha reso noto l'intenzione di non voler più utilizzare questi modelli a meno di un significativo aumento del traffico aereo. Il gruppo tedesco ritiene, inoltre, che non è più realistico immaginare unpari almeno alrispetto un anno fa: "Se il trend attuale continuerà – si legge in una nota della compagnia aerea – i posti per chilometro disponibili rimarranno solo nelfra ildi un anno fa".