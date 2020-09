Borsa, brilla Danieli dopo conversione risparmio e dividendo straordinario

Danieli

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo dell'8,06%.A fare da assist al titolo contribuisce la notizia che il CdA del Gruppo ha deliberato la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio, che a loro volta segnano un progresso del 14%, sulla base di un rapporto di conversione pari a 0,65 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio. Il board ha deciso inoltre la distribuzione di un dividendo straordinario pari ad 1,20 euro per ogni azione ordinaria esistente e di nuova emissione risultante a seguito della conversione.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,97%, rispetto a -4,25% dell').Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 13,89 Euro. Supporto a 12,69. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 15,09.