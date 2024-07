Sogefi, assemblea delibera dividendo straordinario di 0,923 euro

Sogefi

(Teleborsa) -si è tenuta oggi a Milano sotto la presidenza di Monica Mondardini. In, l’Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire, a valere sulle riserve di utili distribuibili e sulla riserva da sovrapprezzo azioni. Lo stacco della cedola avverrà in data 22 luglio 2024 e il dividendo sarà messo in pagamento dal giorno 24 luglio 2024.In, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato diconcernenti le modalità di intervento e rappresentanza i assemblea.