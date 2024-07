Mercati europei deboli, pesano alcune trimestrali deludenti

Burberry

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite, con gli occhi puntati sulla stagione delle trimestrali., dopo cheha licenziato il CEO, lanciato un profit warning e annullato il dividendo, e cheha registrato un calo delle vendite e degli utili nel primo semestre.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,092. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 82,14 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +130 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,77%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,27%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,52%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.526 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 36.789 punti, sui livelli della vigilia. Poco sotto la parità il(-0,39%); sulla stessa tendenza, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,31%.Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,27% (dopo le indiscrezioni per una potenziale fusione di parte delle loro attività spaziali tra). Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,23% (dopo l'aggiudicazione di due progetti offshore in Arabia Saudita). Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,92%.avanza dello 0,59%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,54% (dopo i risultati deludenti di). Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,37%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,12%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,04%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,69%),(+3,56%),(+2,38%) e(+2,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,84% (dopo i risultati deludenti di). Scivola, con un netto svantaggio del 2,92%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,34%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,23%.