Piazza Affari in rosso. Bene Cucinelli, male Stellantis e Campari

(Teleborsa) -, mentre le Borse europee sono miste, pur mostrando debolezza. Gli investitori sono in attesa degli. In particolare, domani verrà pubblicato l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE), l'indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve per decidere il percorso della politica monetaria.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,07. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,70%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,29%.Lopeggiora, toccando i +157 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 4,03%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,24%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,28%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,57%., si muove sotto la parità il, che scende a 33.357 punti, con uno scarto percentuale dello 0,55%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 35.540 punti. Senza direzione il(-0,06%); come pure, pressoché invariato il(+0,01%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+4,12%, dopo la promozione di Stifel ). Passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,18%. Bene, che cresce di un +0,76%. Performance positiva per, che mostra un rialzo dello 0,66%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,66%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,31% (dopo la notizia che la procura di Milano ha aperto una inchiesta per omessa dichiarazione dei redditi nei confronti della società Lagfin, holding con sede in Lussemburgo del gruppo Campari). Vendite su, che registra un ribasso dell'1,60%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,49%.del FTSE MidCap,(+2,39%),(+2,26%),(+1,75%) e(+1,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,48% (su nuovi minimi storici dopo il taglio del target price da parte di UBS). Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,23%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,16%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,14%.