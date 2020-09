Sostenibilità, appuntamento a Napoli con il "Green Symposium"

(Teleborsa) - Com’è cambiato l’approccio del nostro Paese alle tematiche ambientali dopo il lockdown e la crisi economico finanziaria che ne è conseguita? Se ne discuterà alla stazione marittima di Napoli, ilin occasione della prima edizione delorganizzata da, la webTv interamente dedicata alle tematiche ambientali con il board scientifico di Ecomondo, fiera di settore leader in Europa.Obiettivo dei lavori, inizialmente programmati ae poi rinviati a causa dell’è la creazione di unaper imprese pubbliche e private, istituzioni, università e centri di ricerca.4 Symposia, 8 tavoli tecnici, un seminario formativo. Oltrerelatori provenienti da tutta Italia e dall’Europa, esperti di tematiche green. Un’area espositiva dedicata a istituzioni, consorzi e associazioni di imprese, 5 sponsor a sostegno dell’iniziativa.I numeri della prima edizione del Green Symposium si preannunciano importanti anche alla luce del recente decreto firmato dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa sull’economia circolare che, insieme alalle bonifiche e al modo in cui le Regioni - in special modo quelle del centro sud - potranno e dovranno progettare lo sviluppo impiantistico dei loro territori per diventare autonome sotto il profilo della gestione dei rifiuti,Nel corso della due giorni saranno presentati: i risultati di uno studio commissionato al Politecnico di Milano sulle percentuali effettive di scarti da lavorazione industriale e su quella che dovrebbe essere la loro destinazione finale; la prima Scuola di alta formazione varata da Università Federico II e board scientifico del Symposium/Ecomondo a sostegno di enti pubblici e privati per attività di supporto, consulenza e formazione."Al centro del progetto, che parte da Napoli, la creazione di un laboratorio permanente di idee, eitaliani", sottolineano gli organizzatori.