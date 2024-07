Enel nuovo global energy partner del Napoli Calcio

(Teleborsa) -scende in campo e diventa ilper le prossime due stagioni. Lo rende noto il gruppo energetico con una nota, precisando chein programma, ilun’area dove i tifosi potranno partecipare ade scoprire, attraverso i prodotti e le offerte di Enel, come contribuire alla transizione energetica del Paese.L’azienda sarà presente anche nellacome title sponsor del Summer Village di Castel di Sangro.Ad agosto, con l’avvio della stagione,comparendo a bordocampo, sui maxischermi e nei backdrop utilizzati per le interviste pre e post match nelle partite casalinghe del club. La migliore occasione per portare in uno degli stadi più iconici d’Italia il brand di un’azienda che da oltre sessant’anni è sinonimo di energia, sviluppo del Paese e affidabilità per gli italiani."Grazie alla collaborazione con la SSC Napoli coniughiamo ie diventiamo ildi una delle più importanti squadre del campionato italiano, nonché tra le più amate e conosciute all’estero", dichiara"Come la passione per il calcio raggiunge ogni parte d’Italia, l’energia di Enel arriva nelle case degli italiani attraverso reti sempre più moderne e intelligenti, fondamentali per accelerare il percorso che porta verso la transizione e l’indipendenza energetica del Paese"."Siamo molto contenti diun’eccellenza italiana nel mondo che sposa il nostro progetto in tutti i Paesi in cui è attiva", dichiara: "Questa partnership si inserisce perfettamente nella"From Napoli to the World" e segna un passo decisivo nella costruzione di progetti che guardano a temi di importanza fondamentale come la sostenibilità energetica".