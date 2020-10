Coronavirus, torna a tremare New York: da mercoledì 9 quartieri in lockdown

(Teleborsa) - Salgono a 35.163.114 i casi diregistrati nel mondo con 1.037.122 vittime. Sono i numeri del conteggio della Johns Hopkins University che conferma come glirestino di gran lunga il paese più colpito dallaNel Paese, infatti, a fronte di quasi 7,5 milioni di casi ihanno superato quota(209.725). Torna a preoccupare anche la situazione didove nove quartieri tra Brooklyn e il Queens torneranno questa settimana in lockdown.L'annuncio è arrivato direttamente dal sindaco della metropoli,, che ha confermato che da mercoledì questi quartieri – considerati focolai di infezione – nei due distretti Brooklyn e Queens torneranno in quarantena. Scuole e attività non essenziali saranno chiuse, la misura coinvolgerà anche i ristoranti che servono all'aperto. Secondo i calcoli dei media locali il provvedimento – che è in attesa dell'approvazione statale – riguarderà"E un– ha commentato De Blasio – Di fronte a nuove informazioni, dobbiamo agire. Non metteremo a rischio i progressi che abbiamo fatto".L'nel frattempo ha superato i 100 mila decessi, più di 6,5 milioni i contagi per un Paese. In16 i nuovi casi di coronavirus rispetto ai 10 registrati il giorno precedenti. La Commissione sanitaria nazionale ha fatto sapere che sono tutti importati dall'estero. Nel Paese da inizio pandemia sono stati registrati 85.450 casi per un numero complessivo di decessi pari a 4.634.