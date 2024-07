Buongiorno dalla Borsa 8 luglio 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Beewize

, riportando una variazione pari a +0,17% sul; al contrario, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 20.391,97 punti.segna un mediocre calo dello 0,32%, terminando gli scambi a 40.780,7 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,54% e archivia la seduta a 8.562 punti., mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,24%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,1%; poco mosso, che mostra un 0%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,65% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,51%.Si attende mercoledì dalla Cina e dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo. Si attende dall'Italia la diffusione della Produzione industriale, previsto mercoledì. Sempre mercoledì, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio.