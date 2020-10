Intesa Sanpaolo, eseguito squeeze-out: revoca azioni UBI da MTA

Intesa Sanpaolo

UBI Banca

(Teleborsa) -fa sapere che in data odierna è stato effettuato il regolamento della procedura congiunta per esercitare il diritto di acquisto e contestualmente adempiere all'obbligo di acquisto avente a oggetto le azioni ordinarie di Unione di Banche Italiane (UBI Banca) in circolazione non detenute, a seguito della conclusione dell’offerta pubblica di acquisto e di scambio volontaria totalitaria promossa da Intesa Sanpaolo in data 6 marzo 2020 sulle AzioniBorsa Italiana ha disposto ladalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (ossia il Delisting) a decorrere dal 5 ottobre 2020 (Data di Esecuzione della Procedura Congiunta), previa sospensione del titolo nelle sedute dell’1 e del 2 ottobre 2020.