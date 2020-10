Cina, forte espansione del settore terziario a settembre

(Teleborsa) - Nel mese di settembre, l'attività del settore terziario in Cina si è espanso a un ritmo più rapido degli ultimi tre mesi, sostenuto dallain un contesto di continua ripresa economica a partire dalla fine del terzo trimestre.L'indiceè salito a 54,8 a settembre dai 54 di agosto e sopra i 54,3 attesi dal consensus.Si tratta delpunti, che separa l'espansione dalla contrazione. Il tasso di espansione è stato anche il più forte in tre mesi-"La ripresa post-epidemia del settore dei servizi ha mostrato segni di accelerazione" - ha detto, economista senior presso Caixin Insight Group - aggiungendo che i fornitori di servizi sono ottimisti riguardo alla ripresa economica e alle prospettive.L'indice ufficiale cinese dei responsabili degli acquisti non manifatturieri, un indicatore concorrente, è salito a 55,9 punti a settembre dai 55,2 di agosto, secondo quanto rilevato dall'Ufficio nazionale di statistica cinese. Il Caixin PMI è orientato maggiormente verso le società più piccole, mentre quello ufficiale si orienta verso le società più grandi.