J&J sospende temporaneamente test vaccino contro Covid

(Teleborsa) - Doccia fredda per ildella, che hache stava conducendo su un campione di 60mila pazienti, dopo che un partecipante allo studio clinico ha contratto una. Si tratta della seconda interruzione dei test clinici del vaccino dopo quella incassata dalla concorrenteLa società ha assicurato che l'effetto collaterale, da parte dell'organismo indipendente Data Safety Moinitoring Board e da parte dei suoi esperti interni, ed ha garantito che darà ulteriori informazioni dopo aver condotto altre indagini. "Ci impegniamo a fornire aggiornamenti trasparenti durante il processo di sviluppo clinico del nostro candidato vaccino", ha assicurato J&J, spiegando chein qualsiasi studio clinico.Se da un lato la sospensione di un vaccino è unin qualunque test clinico, dall'altro, la ricerca per il vaccino anti-Covid è stata eccessivamente compressa a livello temporale a causa dellea fare presto. I riflessi economici della pandemia saranno infatti mitigati una volta che il vaccino sarà prodotto e distribuito su larga scala.nella corsa all'individuazione del vaccino. Anche la casa farmaceutica britannica, di recente, hail test in USA, dopo che un paziente ha evidenziato degli effetti collaterali. Lo studio, che resta sospeso negli Stati Uniti, è già ripreso in altri paesi.