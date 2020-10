Ryanair attende con fiducia i 737Max 8

Ryanair

(Teleborsa) -non abbandona l’idea di avere presto a disposizione gli aeromobili Boeing 737 Max nella versione 8, di cui vorrebbe dotarsi già nel 2021. Lo ha dichiarato ilin una intervista rilasciata a una emittente radiofonica d’oltremanica, nel corso della quale ha riferito di essere a conoscenza che la Federal Aviation Administration sarebbe intenzionata a dare l'ok al rientro in servizio negli USA a partire dal mese di novembre 2020.A ruota arriverebbe il benestare dell’Agenzia per la sicurezza aerea europea (EASA). Ryanair ne ha ordinato 135, opzionandone altri 75.