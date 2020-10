Reddito pro-capite, Visco: con pandemia calo "forte e diffuso"

(Teleborsa) - Nelci sarà un calodel reddito pro-capite nela causa delLo ha sottolineato il Governatore della Banca d'Italia,, sottolineando che "rimane circondato da unaperchè èdiree in che modo laridefinirà il comportamento dellee i modelli di consumo, quali nuovi bisogni emergeranno e quali abitudini sociali"Ladel- ha spiegato Visco intervenendo al 102esimo Meeting del Development Committee della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale - ha portato ae a una crisi economica senza precedenti nella storia moderna. Per contenere la, moltihanno dovuto introdurreper limitare i movimenti delle persone e le interazioni sociali e sospendere. Le ripercussioni sullasono già state".Con ilnel mondo "è moltolimitare la diffusione della crisi all'interno delper evitare ulteriori "loop" di", sottolinea ancora il Governatore precisando che "mentre il ciclo economico internazionale è leggermente migliorato durante l'estate, con l'avvio della ripresa in molti Paesi, la pandemia ha continuato a diffondersi. Di conseguenza l'incertezza rimane elevata in tutto il mondo,"Il- ha aggiunto - in molti Paesi negli ultimi mesi, in gran parte causato da motivi precauzionali, potrebbe frenare a lungo la domanda aggregata, rallentando la ripresa. Unprolungato nell'accumulo di capitale può frenare la crescita della produttività, con un impatto sulleIl Governatore della Banca d'Italia ha anche osservato che "ladal coronavirus colpisce di più i lavoratori scarsamente qualificati e poco retribuiti", sottolineando che "ledi questa crisi richiedono un'azione continua a tutti i livelli. Bisogna riconoscere che l'impatto della pandemia non è stato uniforme tra i lavoratori, con la perdita di posti di lavoro e la disoccupazione concentrate