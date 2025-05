Gli italiani hanno oltre 35mila euro pro-capite di risparmi: Bolzano, Milano e Piacenza in testa

(Teleborsa) - Lehannodi risparmi, 37.525 euro pro-capite. Questi i numeri che emergono da un’elaborazione disu dati di Banca d’Italia e Istat presentati oggi all’evento "Il piano UE per investire i risparmi degli europei nelle aziende europee", organizzato da Connact, la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni attraverso momenti di networking, in collaborazione con il Parlamento europeo.Tra i temi dell’evento, l’iniziativa, proposta dalla Commissione europea per mobilitare le risorse finanziarie dell’UE verso gli investimenti su industria, difesa e tech, ma anche la questione del finanziamento della competitività italiana, tenendo conto dell’impegno richiesto dall’UE ai governi nazionali per mobilitare i risparmi a favore delle imprese.Ma qual è la situazione dei risparmi in Italia? Secondo un’elaborazione di Fabi e Withub su dati di Banca d’Italia e Istat, dei 2.211 miliardi di risparmi,sono relativi ai, cioè i soldi in banca delle famiglie (al 31 dicembre 2024), mentresono i soldi investiti indalle famiglie. L’elaborazione delinea anche una “geografia” dei depositi bancari e dei risparmi.Se prendiamo in considerazione i primi,è in testa alla classifica italiana con 29.692 euro,è seconda (26.989) eè terza (26.869). Nelle prime posizioni anche Belluno (24.912), Sondrio (24.834) e Isernia (24.674). Nelle ultime posizioni troviamo(10.711),(10.580) e(9.322).Se, invece, consideriamo i risparmi pro-capite degli italiani in generale (quindi depositi e investimenti), al 31 dicembre 2024, èla prima provincia in Italia (71.671 euro),la seconda (61.711) ela terza (57.238). Seguono Piacenza (56.362), Genova (55.037) e Cuneo (54.558). In fondo alla classifica, Catania (16.895), Trapani (15.698), Siracusa (15.659), Ragusa (15.576) e Crotone (12.964). Se, infine, teniamo conto solo degli investimenti, vediamo un incremento in tutta Italia, con un aumento del 39,8% rispetto al 2022 (dati al 31 dicembre) e un’accelerazione soprattutto al Sud.Eppure, se allarghiamo lo sguardo, l’Europa è ancora un continente che investe poco: secondo l’analisi elaborata dal Centro Studi del Circolo Esperia, presentata oggi durante il corso dell’evento, il vecchio continente ha a disposizione unodi, almeno tre volte superiore a quello degli Stati Uniti e un tasso di risparmio record pari al 15% nel 2024, contro il 5% degli Stati Uniti. Tuttavia, i risparmi nell’Ue sono investiti in modo troppo conservativo, senza contare che una parte viene dirottata verso il mercato statunitense: rielaborando i dati di una ricerca presentata dal MES (Meccanismo europeo di stabilità), in Europa, in media, solo il 31% dei risparmi è investito in azioni e fondi di investimento (in Italia la quota è pari al 41%), ma in generale l’allocazione patrimoniale è avversa al rischio.Negli, le società di private equity, secondo l’analisi del Centro Studi del Circolo Esperia, con i loro asset in gestione che raggiungono i 12,8 trilioni di dollari, generano una produzione economica pari a quasi 12 milioni di posti di lavoro e il 6,5% del Pil americano (pari a 1,4 trilioni di dollari). In condizioni di mercato simili, se la metà dei depositi europei fosse investita in operazioni di private equity e venture, si potrebbero generare milioni di posti di lavoro e almeno