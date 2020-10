Manovra 2021 da 40 miliardi: via libera di Palazzo Chigi

(Teleborsa) -e servirà, da un lato, a contrastare gli effetti dell'emergenza Covid e rafforzare il settore sanitario, dall'altro, a favorire la ripartenza del Paese e di alcuni settori strategici. Il Consiglio dei Ministri nella notte ha dato ilalla Legge di Bilancio che verrà messa a punto nei dettagli nell'arco di una decina di giorni.Nella Manovra 2021 vengono riproposte quindi una serie didi sostegno al reddito ed al lavoro, per contrastare l'emergenza Covid.Fra queste laCovid ed il blocco dei, la proroga dellache vale 5,7 miliardi e delper gli investimenti nel Mezzogiorno che impegna 1 miliardo.E ancora, proroga delleper le imprese,ed aiuti per i settori più colpiti dalla pandemia.Vi sono poi una serie di misure dedicate alle famiglie, in particolare, che coinvolgerà anche autonomi ed incapienti, andando a sostituire ed integrare le attuali detrazioni per i figli a carico e bonus per mamme e bambini.Permangono gliunder 35 ed il del, che si concretizza nei 100 euro in busta paga, che da gennaio andranno a coprire in modo strutturale anche i redditi da 28mila a 40mila euro, con un esborso aggiuntivo di 1,8 miliardi., grazie alla proroga dellaper la riscossione, che sarà subito operativa, per decreto, in questi giorni.di sei mesi anche la, .Arriva ilche ha una dotazione die servirà per sostenere i settori più colpiti dalla pandemia. Interventi ad hoccon uno stanziamento dil'anno.Uno stanziamento di, per riconfermare nel 2021 l'assunzione a tempo determinato di 30mila medici e infermieri assunti durante l'emergenza. E ancora, 1 miliardo per ile 400 milioni di euro per l'acquisto diAllaandranno 1,2 miliardi di euro pere 1,5 miliardi di euro perAl potenziamento delsono stati destinati 350 milioni di euro, che andranno a Regioni e Comuni.