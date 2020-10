Appuntamenti e scadenze: settimana del 19 ottobre 2020

Digitouch

(Teleborsa) -Unione Europea - UE Green Week 2020 - Evento online incentrato sui temi della natura e della biodiversitàBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in ItaliaBCE Conferenza sulla Politica Monetaria: un ponte tra scienza e pratica - Evento annuale della BCE che riunisce figure di spicco tra accademici e banchieri per lo scambio di opinioni su scienza e pratica della politica monetaria e per discutere sulla revisione della strategia di politica monetaria della BCE nonché sulle attuali sfide economiche indotte dalla pandemia. Evento online. Note di apertura pre-registrate di Christine LagardeDigital Italy Summit - Nell'ambito del Summit "Execution: l'innovazione digitale del paese dai piani ai fatti!", in live streaming, si confrontano Imprese, Governo, Pubblica Amministrazione, Università e Centri di Ricerca sulle strategie per accelerare l’innovazione digitale del nostro Paese anche grazie alle risorse del Recovery Fund e dello stato dell'execution in corsoEOSC Symposium 2020 - Il "European Open Science Cloud Symposium 2020" riunisce ricercatori, data scientist, membri del gruppo di lavoro EOSC e rappresentanti degli stati membri, per discutere le fasi finali della creazione della prima European Open Science Cloud11.30 - Enel X Pay - Presentazione, in streaming, del primo prodotto finanziario digitale di Enel X. Verrà illustrata anche la strategia di Enel X per competere nel mercato dei pagamenti digitali e dei servizi mobile banking16.30 - CNEL - Evento istituzionale - Riunione congiunta Commissioni istruttorie I, II e Commissione informazione e lavoro. In collegamento telematico- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analistiG20 - Arabia Saudita 2020 - W20 Summit. Si svolge in modalità virtualeSmau Milano 2020 - Focus su "Open Innovation" per l'evento che quest'anno si svolge in live streaming. Appuntamento di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione.Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'esteroDigital Trading Online Expo 2020 - La 18° edizione della TOL Expo di Borsa Italiana, dedicati al trading e agli investimenti, si svolge interamente in digitale. Una finestra interattiva per partecipare a seminari, tavole rotonde, contributi internazionali e sessione formative in collaborazione con esperti di settore, broker online e trader professionisti. Verranno proposti contenuti di attualità, approfondimenti di mercato e finanza sostenibile15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoImposta di bollo - Fatture elettroniche (III trim.) - versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il III trimestre 2020.PREVINDAPI - Denuncia e versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali, e a favore dei dirigenti delle aziende industriali, relativi alle retribuzioni maturate nel trimestre precedente.PREVINDAI - Denuncia e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzione maturate nel trimestre Luglio-Settembre 2020.Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'ItaliaBCE - Listens event - Strategy Review - Evento in modalità virtuale e su invito al quale partecipa Christine Lagarde con le European civil society organisationsFed - Beige Book8.00 - Economia - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna9.30 - CNEL - Evento istituzionale - Audizione del CNEL presso la 10^ Commissione Industria, commercio, turismo del Senato nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato sui sistemi di sostegno e promozione dei servizi turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio10.00 - ABI - Comitato esecutivo Abi. Interverrà Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoCassa Nazionale Dottori Commercialisti - Apertura Servizio PCE 2020.EBF - Cyber security & resilience - Conferenza online della European Banking Federation dedicata alla sicurezza informatica e alla resilienza, alla base dell'innovazione digitaleIstat - Conti economici delle imprese e dei gruppi d’impresa - Anno 2018; Conto annuale delle Amministrazioni Pubbliche 2017-2019 - aggiornamentoThe Green Symposium 2020 - L'evento, organizzato da RiciclaTv, con il board scientifico di Ecomondo, si svolge a Napoli. Il tema è un viaggio verso un modello industriale di economia circolare con l'obiettivo di mettere a confronto istituzioni, associazioni d'imprese mondo Accademico e cittadini. Ci saranno numerosi relatori esperti di tematiche greenXIII Forum Economico Eurasiatico - L’evento internazionale, incentrato sulle nuove realtà dell’economia mondiale dall’Atlantico al Pacifico, si terrà presso il Palazzo della Gran Guardia di Verona. Parteciperanno Ambasciatori, Ministri dell’Unione Economica Eurasiatica, rappresentanti della Commissione Europea, politici, dirigenti delle aziende di stato e dirigenti delle aziende principali dei paesi partecipantiConferenza biennale su "Stabilità Finanziaria e Regolamentazione" - Seconda edizione della Conferenza biennale, organizzata da Banca d'Italia e dall'Università Bocconi - BAFFI CAREFIN si terrà in formato virtuale tramite WebexFestival della Scienza di Genova - Evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali. Tre premi Nobel per la Fisica e 240 i protagonisti dell'edizione 2020G20 - Arabia Saudita 2020 - Meeting dei Ministri anticorruzione. Si svolge in modalità virtuale12.00 - CNEL - Evento istituzionale - Commissione Informazione e Lavoro - Gruppo di lavoro per il capitolo sul sostegno al reddito del Rapporto Mercato del Lavoro. In collegamento telematicoTesoro - Comunicazione CTZ - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo: CdS Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveConsiglio dell'UE - Consiglio "Ambiente"Banca d'Italia - Sistema dei pagamentiConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della Competitività (mercato interno e industria)8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di settembreTesoro - Comunicazione BOT- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo