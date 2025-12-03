Milano 17:35
Pioggia di acquisti a Wall Street

(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 47.815 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500, che arriva a 6.849 punti.

Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,06%); in frazionale progresso l'S&P 100 (+0,22%).

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+1,85%), finanziario (+1,16%) e beni di consumo secondari (+0,63%). Il settore utilities, con il suo -0,64%, si attesta come peggiore del mercato.

Al top tra i giganti di Wall Street, United Health (+4,10%), American Express (+2,35%), Goldman Sachs (+2,24%) e Nike (+1,99%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Boeing, che prosegue le contrattazioni a -3,33%.

Spicca la prestazione negativa di Microsoft, che scende dell'1,54%.

Travelers Company scende dell'1,52%.

Pensosa Amazon, con un calo frazionale dello 0,84%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Microchip Technology (+8,89%), ON Semiconductor (+8,34%), Vertex Pharmaceuticals (+6,21%) e Old Dominion Freight Line (+5,79%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Netflix, che prosegue le contrattazioni a -5,44%.

Calo deciso per Paypal, che segna un -2,52%.

Sotto pressione Micron Technology, con un forte ribasso del 2,40%.

Soffre Regeneron Pharmaceuticals, che evidenzia una perdita dell'1,94%.

