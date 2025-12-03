Pioggia di acquisti a Wall Street

(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, con il Dow Jones
che avanza a 47.815 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500
, che arriva a 6.849 punti.
Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100
(+0,06%); in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,22%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia
(+1,85%), finanziario
(+1,16%) e beni di consumo secondari
(+0,63%). Il settore utilities
, con il suo -0,64%, si attesta come peggiore del mercato.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, United Health
(+4,10%), American Express
(+2,35%), Goldman Sachs
(+2,24%) e Nike
(+1,99%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Boeing
, che prosegue le contrattazioni a -3,33%.
Spicca la prestazione negativa di Microsoft
, che scende dell'1,54%. Travelers Company
scende dell'1,52%.
Pensosa Amazon
, con un calo frazionale dello 0,84%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Microchip Technology
(+8,89%), ON Semiconductor
(+8,34%), Vertex Pharmaceuticals
(+6,21%) e Old Dominion Freight Line
(+5,79%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Netflix
, che prosegue le contrattazioni a -5,44%.
Calo deciso per Paypal
, che segna un -2,52%.
Sotto pressione Micron Technology
, con un forte ribasso del 2,40%.
Soffre Regeneron Pharmaceuticals
, che evidenzia una perdita dell'1,94%.