Coronavirus in Italia, contagi in calo ma pochi tamponi. Aumentano vittime

(Teleborsa) - Nelle ultime 24 ore i contagiati nel nostro Paese sono statidunque, sotto ladei 10mila. Si tratta del primo calo da una settimana a fronte però dioltrerispetto a ieri. Aumentano, invece, leche oggi sonoLo rende noto il bollettino del Ministero della Salute.Sale all'incidenza del numero di persone risultaterispetto al numero complessivo di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (precisamente il 9,44%). Sonole persone attualmente positive al(7.766 in più rispetto a ieri).Nuovo, forte aumento dei positivi incon un minor numero di tamponi mentre aumentano i posti letto occupati; i morti sono 21 ma, specifica il bollettino dell'Unità di Crisi regionale, riguardano il periodo dal primo al 17 ottobre e sono stati registrati ieri. Su 12.695 tamponi (14.256 precedenti) ci sono stati 1.593 positivi. Nela fronte di 17mila tamponi, si registrano 939 casi, 9 decessi e 119 guariti.siamo stati investiti da uno tsunami, ora abbiamo delle 'mareggiate' in alcune aree d'Italia. A febbraio abbiamo avuto un impatto violento e immediato, per cui nessuno poteva esser pronto". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il Viceministro della Salutesottolineando che quel che vediamo oggiè moltorispetto al passato, e dobbiamo tenerlo diluito. Quello che è accaduto a febbraio-marzo è diverso da quello che vediamo ora: i posti in terapia intensiva ci sono, abbiamo moltissimi asintomatici, non c'è una gravità di accesso agli ospedali e pronto soccorso, i numeri sono contenuti".Per il virologo e componente del Cts lombardo, intervistato dall'Ansa, bisogna prendere in considerazione l'eventualità di un coprifuocoe in tutte quelle zone del Paese dove la situazione potrebbe precipitare velocemente". Occorre "fare il possibile perche oltre a essere molto triste, sarebbe un grave problema per le scuole e per il lavoro". Poi ha spiegato: "Questo potrà avvenire solo applicando al meglio le disposizioni contenute nel nuovo DPCM ed eventualmente realizzando restrizioni ulteriori, come appunto ilanche se questo procurerà purtroppo un