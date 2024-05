Assicurazioni, reclami in aumento del 10,9% nel 2023

(Teleborsa) - Nel 2023 leitaliane ed estere che operano in Italia hanno ricevuto dai consumatori, con unrispetto al 2022. Ildei reclami ha riguardato la, il 39,7% gli altri rami danni e il 15% i rami vita.i reclami ricevuti dalle(89.438), riguardanti in buona parte il comparto r.c. auto.i reclami verso le(18.126), dopo il consistente aumento evidenziato nel 2022; per tali imprese diminuiscono i reclami nei settori Vita e Altri Rami Danni, mentre crescono del 11,4% nel comparto r.c. auto.Quanto all’esito, circa il, l’8% si è concluso con una transazione e il 59% è stato respinto. Il tempo medio di risposta è stato di, al di sotto della soglia normativamente prevista di 45 giorni.