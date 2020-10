Alimentazione, è polemica sugli "hamburger" vegani

(Teleborsa) - Gli, a base di prodotti diversi dalla carne, come la soia,, mentresi appresta oggi a votareal regolamento OCM, che disciplina il mercato agricolo interno, perdi prodotti a contenuto vegetale che evocano prodotti tipici a base di carne.Le variesono divergenti fra di loro e testimoniano una, dal momento che il mercato dei prodotti a base vegetale, seppur ancora di nicchia, presenta tassi di crescita piuttosto significativi. Alcune proposte puntano così a"hamburger", "bistecca", "salame" anche per i prodotti diversi dalla carne, magari con l'indicazione che si tratta di un, mentre altre proposte puntano aesclusivamente per i prodotti a base di carne.Nel dibattito è intervenuta anche la, che denuncia un. "Devono continuare a chiamarsi bistecche, salsicce e hamburger solo quelle ottenute dalla carne per non ingannare i consumatori sulle reali caratteristiche del prodotto", afferma l'associazione che tutela gli agricoltori italiani, definendodi chiamare con lo stesso nome prodotti profondamente diversi, fatti di soia o legumi di vario tipo."Una strategia di marketing - afferma - con la quale si approfitta deliberatamente della notorietà e tradizione delle denominazioni di maggior successo della filiera tradizionale dell’allevamento italiano, con il solo scopo di attrarre l’attenzione dei consumatori, rischiando di indurli a pensare che questi prodotti siano dei sostituti, per gusto e valori nutrizionali, della carne e dei prodotti a base di carne", afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini, precisando che la carne ed i prodotti a base di carne fanno parte della dieta tradizionale ed "appartengono di fatto al patrimonio gastronomico italiano".In realtà, laquesta pratica dal 2018, mentrefra le associazioni degli agricoltori e le multinazionali che producono prodotti a base vegetale.