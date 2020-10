A2A per lo sviluppo sostenibile di Milano. Nel 2019 creato valore per 665 milioni

A2A

(Teleborsa) -, una città sempre più vivibile e smart, dove l'economia circolare e la transizione energetica sono un imperativo e l'azienda pèroduce evidenti ricadute positive su economia, ambiente e società.La società ha presentato oggi, presso la Fondazione Corriere della Sera, la, che rendiconta le sue "prestazioni" sul territorio nel 2019, su 11 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030 (SDGs). All'evento hanno partecipato, Vice Sindaco di Milano,, Presidente di A2A, e, Amministratore Delegato di A2A.Parlando diche A2A sta portando avanti, l'Ad di A2Aha citato lo studio che punta a recuperare il calore disperso della centrale termoelettrica di, alimentata interamente a gas, con cui concorre per aggiudicarsi le risorse del Recovery Fund, al fine di realizzare un servizio diper la città di Milano. Un progetto - ha spiegato - in grado di scaldaree raggiungere ildella città di Milano.L'altro progetto che il manager ha illustrato riguarda il progetto dellapresso lo scalo di Porta Romana, in prossimità dell'area in cui sorgerà il villaggio olimpico, dotata diuno sky garden ed un belvedere accessibile all'ultimo piano. Un progetto diper la nuova sede di A2A, alta 147 metri, che compenserà la chiusura di 7 sedi a Milano con un noptevole "efficientamento". La posa della- ha sottolineato Mazzoncini - avverràed il progettoavrà impatti di tipo urbanistico e produrrà un ripensamento di tutta l'area, candidandosi quale- A2A, nel 2019 ha distribuito valore alla città di Milano per, sotto forma di(325 milioni) e(266 milioni sono stati erogati ai 6mila dipendenti dell’area milanese). Sono statiedper il mantenimento e lo sviluppo degli impianti e dei servizi al territorio.- L’impegno dell'azienda si è tradotto in, grazie alle tecnologie impiegate nelladi energia elettrica e calore (termovalorizzazione, recupero di calore di scarto, rinnovabili, cogenerazione). Il, sviluppato ulteriormente nel 2019, ha consentito di evitare(ossidi di azoto). La valorizzazione energetica deinon riciclabili (impianto Silla2) ha garantito ilper il teleriscaldamento e ilprodotta da A2A sul territorio, equivalenti al fabbisogno di elettricità per 115mila famiglie e riscaldamento per 37 mila famiglie. Per la lotta al climate change è stato definito un piano per lada attuare entro il 2023. A2A ha poi rogatoai clienti del territorio milanese.- I lurbani raccolti nel 2019 sul territorio milanese è stato, azzerando il ricorso alla discarica. In questa direzione il nuovoper il trattamento della plastica, che ha una capacità di 45 mila tonnellate annue, e le altissime percentuali di: 61,5% a Milano e 67,4% in media nei comuni della provincia. E’ stato inoltre attivato il Cper quantificare i benefici della raccolta differenziata e di tutte le attività di riciclo e recupero (nel 2019 prodotti 10 milioni di felpe, 100 milioni di bottiglie di vetro, 440 milioni di scatole di cartone, 2 milioni di caffettiere moka, 22.000 tonnellate di compost).- Milano è una città decisamente smart, con i suoiche consentono di monitorare da remoto il livello di riempimento ottimizzando i percorsi dei mezzi per lo svuotamento, e lacon cui sono state erogate oltre 118 mila ricariche per per 7,9 milioni di km percorsi ed un risparmio di 945 tonnellate di CO2. È stato inoltre inaugurato unper la ricarica dei veicoli elettrici della flotta aziendale di Unareti, ed è proseguito il piano di(92% a basso impatto). Il Gruppo ha poi contribuito alla realizzazione dei due, con l’infrastruttura di comunicazione (reti wifi, rete IoT in radio frequenza, fibra).- molte leorganizzate da A2A nel territorio di Milano con 2,6 milioni di euro in sponsorizzazioni, liberalità e contributi a teatri, associazioni e Fondazioni. E ancora, il supporto aiin provincia di Milano e la diffusione dellache ha coinvolto più di 20 mila studenti e docenti e la campagna, rivolta a tutte le scuole secondarie di primo grado milanesi sui temi della raccolta differenziata, della lotta allo spreco alimentare e ai cambiamenti climatici.A2A ha garantito a Milano ladurante il lockdown, mostrandosi anche attenta alla. Sono state sospese quindi le interruzioni delle forniture per morosità e garantiti tutti i servizi da remoto (telefono, chat e web).ha avviato ladelle principali vie e piazze di Milano, per un totale di circa 3.000 km, e mantenuto regolare il servizio di raccolta differenziata. E presso l’impianto di Cavaglià è stata avviata lad’emergenza.Il Presidente di A2A,, ha parlato delladurante l'emergenza, dalla sanificazione allo stop dei distacchi per morosità, e dell'attenzione alla, con nuclei di presidio eche interessava poco meno del 10% dei dipendenti prima del Covid e riguarda ora 4.500 dipendenti."Abbiamoad una serie diimpegnate in prima persone nella lotta al Covid", ha ricordato Patuano. A2A infati ha donato 800 mila euro al Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano, mentre la Fondazione AEM ha contribuito con 100 mila euro per sostenere le strutture ospedaliere del territorio milanese.