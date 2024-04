Mutti, fatturato sale a 665 milioni di euro nel 2023. Cresce peso dell'export

(Teleborsa) - Il, azienda di Parma leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro, ha chiuso il 2023 con uncomplessivo di 665 milioni di euro, registrando una crescita del 18% rispetto all'anno precedente. L'aumento del fatturato è legato strettamente all'aumento dei, che nel 2023 hanno raggiunto quota 350mila tonnellatePer il secondo anno consecutivo, la quota di fatturato registrato all'supera quella ottenuta in Italia. Dal 51% osservato nel 2022, nel 2023 il peso percentuale dell'export si attesta al 53% a valore, pari a 353 milioni, contro i 312 milioni del fatturato Italia. Anche la quota a volume segue e consolida il trend: 196mila tonnellate vendute all'estero, pari al 56% del totale.In miglioramento rispetto allo scorso anno anche l'cresciuto, anno su anno, del 17% attestandosi a 52,2 milioni di euro e la, da -123 milioni di euro a -120."I risultati 2023 confermano, ancora una volta, che ilfatte di qualità senza compromessi, competenze e persone eccellenti. Gli ultimi anni sono stati complessi, con l'inflazione in costante aumento e condizioni climatiche senza precedenti ma, restando ancorati con coerenza e determinazione ai nostri capisaldi, abbiamo saputo far fronte alle importanti sfide che ci siamo trovati davanti - dichiara l'- Il nostro progetto ci vedrà accelerare sempre di più sull'estero con un piano di investimenti ambizioso nel lustro 2024-2028, con il chiaro obiettivo di generare valore per le nostre persone, la nostra comunità, il nostro territorio e per chi, nel mondo, ci sceglie ogni giorno"Annunciato un nuovo programma diper il quinquennio 2024-2028, pari a 100 milioni di euro.