Appuntamenti e scadenze del 28 ottobre 2020

(Teleborsa) -Festival della Scienza di Genova - Evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali. Tre premi Nobel per la Fisica e 240 i protagonisti dell'edizione 2020Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoRome Art Week 2020 - Alla quinta edizione della settimana dell’arte contemporanea a Roma, ci saranno oltre 300 eventi organizzati da 120 gallerie e istituzioni, 348 artisti e 46 curatori raggiungendo oltre 500 partecipazioniG20- Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale - 3° incontro straordinario degli Sherpa (rappresentanti personali dei Capi di Stato o di Governo)Bank of Canada - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiBOJ - Inizia la riunione di politica monetariaCNEL - Eventi istituzionali - Consiglio di Presidenza e, a seguire, Assemblea, in videocollegamentoTesoro - Asta BOT- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo