Piazza Affari si rimangia gran parte dei guadagni su ribassi a New York

(Teleborsa) -, appesantita da alcune trimestrali deludenti dei colossi bancari.ha registrato un utile per azione migliore delle attese di consenso, tuttavia, hanno deluso le indicazioni sul margine d’interesse per l’intero esercizio.ha superato le stime degli analisti, mentreha disatteso le previsioni sul margine di interesse.L'è in calo (-0,92%) e si attesta su 1,063. Pioggia di acquisti sull', che sta portando a casa un guadagno dell'1,69%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 3,04%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +140 punti base, con ilche si posiziona al 3,71%.tentenna, che cede lo 0,20%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,04%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,23%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,23%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 35.959 punti. Pressoché invariato il(-0,03%); in frazionale calo il(-0,28%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,44%),(+3,42%),(+3,24%) e(+3,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,54%. Calo deciso per, che segna un -3,63%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,51%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,14%.del FTSE MidCap,(+4,98%),(+2,44%),(+2,30%) e(+2,29%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,98%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,11%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,96%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,72%.