DPCM, Conte alla Camera: aumento curva "subdolo e repentino"

(Teleborsa) - "Ritorno qui in Parlamento per illustrare le ulterioridopo laimpennata della curva. Così il Premiernel corso dell'informativa alla Camera."Come è noto la sera di sabato 24 ottobre ho firmato unalla fine di uncon maggioranza e Regioni", - ha aggiunto sottolineando che "ci pone di fronte a una sfida che non è meno minacciosa di quellaTuttistanno affrontando l'urto drammatico e adottano misure via via più restrittive, simili a quella del nostro DPCM. In alcuni casi ancheIl Presidente del Consiglio ha parlato dsu tutto il territorio, con positivi cresciuti in maniera preoccupante", per cui "risulta difficoltoso ritracciare le catene di trasmissione, come sta avvenendo inmolto paesi europei, in particolare in Francia e Germania, sottolineando cheUna. Le misure adottate dal Governo - torna a ribadire - che si basano sui "si pongono in "continuità sul piano di metodo e di merito" e hanno l'obiettivo di "mitigare e raffreddare" la curva del contagio "al fine di alleviare il carico già pesante" sul sistema sanitario. Non abbiamo mai affermato di essere fuori dal pericolo e da una condizione di necessariaPoi una rivendicazione per difendere l'operato del Governo . "A ottobre si palesava una nuovadel covid ma la decisione di prorogare lo stato di emergenza "fu fortemente criticata anche da alcuni in questa Aula", incalza Conte sottolineando che la linea dell'esecutivo è sempre stata quella di attenersi alle evidenze scientifiche e che "allo stato l'epidemia risulta compatibile con loStabilendo le restrizioni del DPCM , prosegue, "tra attività. "Vorrei ribadire che la scelta di sospendere o ridurre le attività in alcuni settori non deriva dal mancato rispetto di misure di sicurezza, che sono state adottate anche ama una scelta così radicale e dolorosa è legata all'esigenza di ridurre un contagio diffuso e esponenziale, riducendo le occasioni di socialità, specie in quei contesti in cui è più facileIn quest'ottica, loammette il Premier, "I protagonisti del mondo dello spettacolo stanno affrontando, ormai da molti mesi, enormi difficoltà". Conte parla di una scelta che pesa: "sappiamo quanto in quegli spazi la persona nutra lo spirito, in quei luoghi si rafforza il sentimento di appartenenza ad una dimensione collettiva".Poi un esplicito riferimentodi questi giorni nelle piazze italiane, da Nord a Sud. ", siamo sensibili alle manifestazioni di dissenso, protesta e frustrazione, cittadini che esprimono pacificamente il proprio disagio, che temono per il futuro delle proprie attività e del lavoro. Per questo abbiamo ritenuto giusto di confrontarci subito con le categorie più penalizzate, per annunciare le proposte di ristoro e di indennizzo individuate tempestivamente dal Governo". Con il"abbiamo predisposto" colpite dal DPCM "per evitare che la crisi sanitaria siUna battaglia da vincere uniti. E qui il richiamoL'impegno del governo - prosegue Conte - si dispiega sin dall'inizio della pandemia, anche in sede Ue.sia sul piano sanitario che economico".Proprio nell'ottica di massima condivisione, questo pomeriggioa in video conferenza con gli altri stati di capo e di governo UE e in questa occasione la presidente della commissione UE Ursula von der Leyen illustrerà il pacchetto di risposte europee alla pandemia Covid" con attenzione particolareQuindi, un velato riferimento alle opposizioni. "La scorsa settimana - prosegue il Premier - il Presidente Mattarella ci ha ricordato che tutte le articolazioni dell'ordinamento democratico sanno di dover operare sempre con spirito di unità e coesione. Questo, se mi permettete, èPer Conterimane collegata a quellaLe due dimensioni sono complementari. Rimane urgente una positiva conclusione del negoziato sulfar partire subito il programma è unprima di tuttoNel ribadire che il Governo "ce la metterà tutta per mettere in sicurezza il Paese e che tutti dobbiamo impegnarci con la massima determinazione", il Premier conclude l'intervento citando Albert Einstein: "anzitutto quelli dal cui sorriso e benessere dipende la nostra felicità ma anche da quella