Saipem, standard Ethics conferma rating "EE-"

(Teleborsa) -ha confermato il, che fa parte delloNel confermare il rating, Standard Ethics ha tenuto conto della particolare tipologia di business in cui Saipem opera - infrastrutture energetiche offshore e on-shore, gasdotti, oleodotti - e della transizione energetica in atto.Considerando cruciale l'allineamento delle politiche e delle strategie ESG alle indicazioni internazionali proposte da Onu, Ocse e Ue, Standard Ethics ritiene che residuino per Saipem margini di miglioramento in relazione ai target posti a livello globale, pur riconoscendo l’impegno dell'azienda sulla parte Environmental.