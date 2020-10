Germania, PIL 3° trimestre oltre attese. Frena commercio a settembre

(Teleborsa) -, dopo aver accusato nel trimestre precedente il calo più ampio mai registrato dalla prima economia euriopea, sugli effetti della pandemia di Covid-19.Secondo la stima preliminare dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), si è registrato nel 3° trimestre dell'anno un, migliore delle stime died a fronte del -9,8% accusato nei tre mesi precedenti.il dato corretto per gli effetti del calendario segna undopo il -11,3% rilevato nel 2° trimestre dell'anno. Le stime di consensus erano per una contrazione del 5,2%.Sempre oggi, sono stati diffusi i dati relativi al, che hanno evidenziato una, dopo il balzo dei mesi estivi. Le vendite in termini reali hanno registrato un, dopo il +1,8% registrato il mese precedente (rivisto da un preliminare +3,1%). Il datodegli analisti che erano per un decremento dello 0,8%dal +3% di agosto (rivisto da un preliminare +3,7%), risultando lievemente sotto le attese che indicavano un +6,6%.