Leonardo

Azionista Short Precedente Blackrock Investment Management +0,91% +0,73% Marshall Wace +1,7% +1,61% Sandbar Asset Management +1,06% +0,99%

Holding italiana nei settori dell'aeronautica

(Teleborsa) - La Consob comunica i soggetti che hanno in portafoglio, dal 30 ottobre, unasuNel frattempo, a Piazza Affari, seduta decisamente positiva per la, che tratta in rialzo del 3,23%.