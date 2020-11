Banca Ifis conferma resilienza e solidità. Colombini: "In grado di poter pagare dividendo"

Banca Ifis

(Teleborsa) - Risultati in linea con la guidance, conferma della forza del business e solidità patrimoniale, conferma delle previsioni per fine 2020 e la capacità di tornare a distribuire un dividendo agli azionisti. E' quanto emerso dal management didurante la conference call sui risultati dei nove mesi.La Banca si è confermataper il terzo trimestre consecutivo, nonostante lo shock provocato dalla pandemia di Covid-19, e riporta undi euro, in linea con le previsioni. Il management ha quindi0, indicata fra 50 e 65 milioni di euro.I risultati dei nove mesi hanno scontato anchedi cui 11 milioni in via "prudenziale" nel terzo trimestre, relativi agli impatti diretti ed indiretti della crisi da Covid ed alle moratorie.Dal lato operativo, l'attività diha registratoluglio-settembre, facendo segnare unrispetto al pari periodo del 2019, mentre nei nove mesi si rivela pressoché stabile sull'anno precedente. Una attività che trova spunto nella buonadel portafoglio, con circa il 40% delle ordinanze di assegnazione riferibili a dipendenti pubblici e pensionati., con unche è aumentato dinei primi nove mesi del 2020, raggiungendo al 30 settembre. Tale indicatore è stato calcolato escludendo i dividendi 2019, che sono stati sospesi dal regolatore, ed anche escludendo "prudenzialmente" l'utile dei nove mesi 2020."Siamo quindi pienamente in grado, nel quarto trimestre 2020, dipari a circa 20 bps" ha sottolineato in conference l'Ad, aggiungendo "la posizione finanziaria e patrimoniale della Banca è solida e ci permetterà di superare questa seconda ondata di Covid-19 e questo periodo di incertezza legato al contesto macroeconomico"Colombini ha delineato unoanche per i mesi a venire relativamente al core business, anche se ha confermato unain relazione al contesto ed alla velocità della ripresa. "E' difficile fare previsioni esatte", ha detto, indicando però che sarà meglio che nel periodo marzo-aprile.Riguardo al costo del rischio ed agli, l'Ad ha confermato che "dipenderà dalla spinta della ripresa" e che al momentoed "occorre acquisire una maggiore visibilità sul futuro".Quanto al, Colombini ha ricordato che, in linea con le indicazioni della Banca d'Italia, è stato, ma ha assicurato "contiamo di poter essere nelle condizioni di poter pagare dividendo profittevole, la nostra posizione finanziaria è buona, il CET 1 ratio è forte, quindi siamo attualmente".Il manager ha infinedalla creazione di una, ancora alle fase iniziali, ed ha ribadito che la banca è concentrata su "ticket piccoli".