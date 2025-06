OPAS illimity, Banca Ifis annuncia premio extra del 5% in contanti se adesioni superano il 90%

Banca Ifis

(Teleborsa) -ha annunciato che riconoscerà undel 5% per ogni azioneportata in adesione alla propria, nel caso in cui venga superata la soglia del 90% del capitale sociale di illimity Bank.Il, pari a 0,1775 euro per azione, porterebbe il corrispettivo complessivo a 1,6835 euro in contanti più 0,10 azioni Banca Ifis per ciascuna azione illimity, valorizzando quest’ultima fino a 3,87 euro per azione (sulla base del prezzo Banca Ifis del 24 giugno), con un premio del 13,2% sul valore di mercato.L’incentivo mira a favorire ildi illimity e velocizzare iltra i due istituti. Il periodo di adesione scade il 27 giugno 2025.Ernesto Fürstenberg, in qualità di amministratore delegato di La Scogliera SA, holding di controllo del Gruppo Banca Ifis e titolare del 50,64% del capitale sociale della Banca, ha sottolineato che "non vi è alcun negoziato in corso con la controparte" e che "questa è unadell'azionista di maggioranza".Ernesto Fürstenberg ha poi auspicato che "l'adesione all'Offerta da parte degli attuali soci di illimity sia sufficientemente ampia da consentire il raggiungimento della soglia del 90% per poter avviare iltra le due entità che rappresenta una condizione essenziale affinché tutti gli stakeholders possano compiutamente beneficiare dell'integralità delle sinergie delineate nel documento d'offerta".