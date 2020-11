Air Italy, sccordo per piano formativo lavoratori

(Teleborsa) - Inraggiunto l’accordo per ladi circaimpiegati nellaE’ stato firmato, infatti, Verbale integrativo dell’avvenuta tra l’Assessorato del Lavoro, le organizzazioni sindacali e la compagnia aerea, grazie alla, Agenzia per le politiche attive del lavoro, rappresentata dal nuovo commissario straordinario,Nel corso della riunione che ha portato alla firma dell’accordo, l’assessore regionale del Lavoro,, ha illustrato lo stato di attuazione delper la promozione del reinserimento occupazionale dei lavoratori di Air Italy, nonché gli impegni che in proposito la Regione intende portare avanti.I beneficiari sono iresidenti o domiciliati in Sardegna o aventi base in Sardegna alla data di attivazione della misura di ammortizzazione sociale. Ad essi è rivolto ilvolto a consolidare figure professionali altamente qualificate e ha l’obiettivo dioccupazionale, in modo particolare nel settore del trasporto aereo.