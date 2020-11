Giappone, leading indicator migliora per quarto mese consecutivo

(Teleborsa) -, a dispetto della debolezza delle imprese e della spesa delle famiglie.Secondo la stima preliminare del Cabinet Office, il(superindice) si sarebbe portato a, in aumento del 4,4% rispetto agli 88,4 di agosto. Nello stesso periodo, l'indiceche sintetizza la situazione attuale dell'economia, è indicato in aumento dell'1,4% ada 79,4. L'indice, che invece cattura le prospettive per i prossimi 12 mesi (lagging index), è atteso in aumento ada 91,3.Il primo ministro Yoshihide Suga dovrebbe annunciare in questi giorni un piano di aiuti extra per aiutare l'economia a superare la crisi del Covid-19.