Petrolio, nuove mosse dall'Opec+

Pfizer

(Teleborsa) - Il greggio accelera e tocca i massimi da metà ottobre sostenuto dall'annuncio disull' elevata efficacia di un vaccino sperimentale anti Covid . Una notizia che alimenta la prospettiva dicon conseguenze positive sulla crescita economica e i consumi di energia.Il future sulsegna 42,99 dollari al barile (+7,91%) mentre il contratto sulscambia a 40,57 usd/bar (+9,24%).A fare da assist alle quotazioni di oro nero contribuiscono anche isull'ipotesi di ulteriori strette all'offerta da concordare con la Russia, per bilanciare eventuali eccessi dovuti alla seconda ondata di contagi.L'Opec+ potrebbe "aggiustare" l'accordo sulla riduzione della produzione di petrolio che punta ad arginare il calo dei prezzi dovuto all'impatto della pandemia Covid-19 sulla domanda. Lo ha detto il"con il consenso di tutti, potremmo valutare questo accordo e aggiustarlo in funzione degli sviluppi futuri".I paesi produttori si incontreranno di nuovo la prossima settimana: il meeting è in calendario il 17 novembre.