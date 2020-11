Brexit, Gove: negoziati vanno avanti per scongiurare un "no deal"

(Teleborsa) - Ifra governo britannico e Ue per stabilire le relazioni future dopo laproseguiranno "intensamente" nei prossimi giorni per cercare di scongiurare in extremis l'epilogo di un "".È quanto ha dichiarato oggi allail ministro, che sovrintende al dossier per conto del premier Boris Johnson. Gove ha sottolineato che in colloqui di questi settimana a Londra hanno portato ad alcuni progressi ma che rimangono ancora in piedi alcune divergenze su punti fondamentali."Il Regno Unito resta impegnato a negoziare undi libero scambio e il team negoziale capeggiato da lord Frost continuerà a lavorare duro per trovare soluzioni che ovviamente rispettino in pieno la nostra riconquistata", ha detto Gove.Il 19 novembre è fissato però unche potrebbe rappresentare la scadenza limite per annunciare una svolta o un fallimento definitivo delle trattative, dati i tempi necessari alle successive ratifiche parlamentari. Idarestano quelli sui diritti di pesca nelle acque britanniche, sull'adeguamento normativo automatico a una serie di regole europee su temi quali le tutele ambientali e lavorative o gli aiuti di Stato (nell'ambito del cosiddetto 'level playing field' a garanzia di una concorrenza leale) e sull'individuazione di un organo giudiziario o arbitrale neutro per la risoluzione di future dispute bilaterali.