Boeing sotto inchiesta per appalto NASA

(Teleborsa) -, rimasta fuori dalla nuova corsa, tutta americana, dell'uomo verso la Luna, sarebbe oggetto di unae dalche ipotizzano unaper concorrere allo sviluppo di unanel quadro del programmaLa scelta per trasportare gli astronauti verso la Luna, com'è noto, è caduta sul veicolo multiuso, il cui modulo per l'equipaggio è realizzato da, mentre il modulo di servizio europeo è prodotto da. Secondo quanto rivelato dal Washington Post, esclusa dalla NASA per non avere soddisfatto i requisiti richiesti, Boeing avrebbe tentato di rientrare in gioco ripresentando un'offerta con un progetto modificato oltre i termini di scadenza dell'appalto.Tutto sarebbe scaturito da un'errata comunicazione di, ex capo della direzione esplorazione umana della NASA, a, vicepresidente senior della divisione spaziale di Boeing. Da quest'ultimo l'agenzia spaziale americana avrebbe voluto avere garanzie che non avrebbe prodotto ricorsi.