Giappone, peggiora l'inflazione a ottobre

(Teleborsa) - Continua a frenare l'inflazione in Giappone a ottobre. Secondo l', l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato una variazione negativa dello 0,4% su anno, in linea con le attese degli analisti, indicando un peggioramento rispetto al dato precedente invariato.Il dato su base mensile evidenzia un calo dello 0,4%.Il, registra un -0,7% a livello tendenziale, in linea con il consensus e contro il -0,3% precedente.