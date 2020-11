Creval, Moody’s mette rating sotto revisione per possibile upgrade

Credito Valtellinese

Crédit Agricole

(Teleborsa) -ha posto idelper un possibile upgrade, tra cui il rating Long Term Deposit Rating (Ba3), il rating Long Term Unsecured (B2) e il rating standalone Baseline Credit Assessment (b1). L’outlook è stato modificato in Rating under Review da Negative.L'agenzia di rating si attende che i rating della Banca siano, qualora l’volontaria annunciata sulla totalità delle azioni di Creval abbia esito positivo. Moody’s, sottolinea in una nota, che "anche nel caso di undi Creval i rating potrebbero essere oggetto di un’azione di upgrade, aspettandosi che la banca mantenga, una qualità del credito stabile e in presenza di ulteriori miglioramenti".Moody’s ricorda che ilfully loaded è salito al 17,2% dal 15,5% di fine 2019, in seguito principalmente alla riduzione delle attività ponderate per il rischio (-9% da fine 2019) che hanno beneficiato delleeffettuate nel 2020. Queste ultime hanno inoltre contributo aal 6,4%, in anticipo rispetto all’obiettivo di Piano al 2023.