Grandi banche europee, il 60% ha un livello di sostenibilità adeguato

(Teleborsa) - Ilper capitalizzazione ha. Lo sostiene Standard Ethics, agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità, pubblicando i Corporate Standard Ethics Rating (SER) degli istituti.Tra lesi segnala la conferma del rating "EE+" per. La banca resta sotto monitoraggio in attesa della dismissione delle attività in Russia. Upgrade per DNB che sale a "E+" con Outlook "Positivo" in previsione di un possibile innalzamento al Sustainable Grade ("EE-").Nei, anche il rating diè stato elevato "EE+", in linea con altri segnali positivi arrivati nell'ultimo quadrimestre del 2024:(salita a "EE"); FinecoBank (upgrade a "EEE-"); Nationwide BuildingSociety (da "Pending" a "EE-");, il cui Outlook è passato da "Stabile" a "Positivo."Allo stato attuale, 24 aziende su 40 (il 60%) hanno un livello di sostenibilità adeguato (Sustainable Grade);col probabile upgrade a "EE-" dei rating di, oggi entrambe "E+" con Outlook "Positivo."Complessivamente, il settore bancario si confermanell'ambito della Sostenibilità. Tra queste, sono cinque le Banche italiane quotate con un rating "EE+" o superiore.