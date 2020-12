Future USA positivi aspettando Wall Street

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i future sugli indici azionari americani lasciando presagire una partenza tonica per la borsa di Wall Street, più tardi, in una: l'indice PMI manifatturiero, le spese per costruzioni e l'ISM manifatturiero. A sostenere il sentiment degli investitori contribuiscono le notizie sul vaccino anti-Covid Il contrato sul Dow Jones segna un rialzo dell'1,07% a 29.946 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,95% a 3.657,62 punti. Il Nasdaq registra un incremento dello 0,78% a 12.373 punti.