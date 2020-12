Rai Way conclude il programma di acquisto di azioni proprie

Rai Way

(Teleborsa) -ha informato, facendo seguito a quanto comunicato il 30 luglio 2020, che il, disposto nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 24 giugno 2020,Con riferimento a tale programma, effettuato nel periodo compreso tra il 5 agosto 2020 ed il 27 novembre 2020 (estremi inclusi),complessivamente, per un prezzo medio pari a 5,509531 euro ad azione ed un controvalore complessivo pari a 19.974.010,41 euro.Le suddette azioni, corrispondenti a tutte quelle detenute dalla Società al 30 novembre, sono pari a circa l’1,3329% del capitale sociale. Non sono detenute azioni della Società da parte di società da essa controllate.A Milano, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,47%.