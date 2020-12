Cashback: app IO subito in tilt

(Teleborsa) -perche va in tilt nel giorno in cui si aprono le iscrizioni al piano Cashback. Risultato? I cittadini non riescono ad accedere al servizio nè a registrarsi attraverso l'applicazione. Lo afferma ils, che da questa mattina sta monitorando il funzionamento dell'app raccogliendo le segnalazioni degli utenti.Al momento si stanno riscontrandi dell'app Io, con l'impossibilità di accedere alla sezione "Portafoglio" e registrare le proprie carte da utilizzare per i pagamenti ai fini del cashback - spiega il Codacons - Accedendo a tale sezione l'app chiede dapprima di attendere il caricamento della pagina per poi avvisare, dopo diversi minuti di attesa, che al momento non è possibile caricare i, invitando a riprovare in un altro momento.per questi problemi tecnici che si presentano alla vigilia della partenza dell'extra cashback di Natale, quando cioè il servizio dovrebbe funzionare alla perfezione - dice il Presidente Carlo Rienzi - Continueremo a monitorare la situazione e, se i disservizi e i rallentamenti continueranno, siamo pronti afino a che non sarà garantita piena parità di accesso ai cittadini".