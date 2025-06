Crediti 4.0, parte la ri-prenotazione. Cataldi (commercialisti): "Poca chiarezza e portale in tilt"

(Teleborsa) - È partita il 17 giugno laUna partenza attesa, che però si è trasformata subito in una corsa a ostacoli, con un "colpo di scena" che ha spiazzato molti operatori, come denuncia"A poche settimane dal decreto che aveva approvato il modello per le comunicazioni preventive, un secondo provvedimento ha modificato in modo sostanziale la procedura, fornendo nuove regole per gli investimenti in leasing, aggiornamenti ai modelli e chiarimenti sui termini –spiega–. Ma la vera sorpresa riguarda chi aveva già inviato le comunicazioni secondo il decreto del 24 aprile: per mantenere la priorità acquisita – fondamentale in ottica Click Day – sarà necessario trasmettere una nuova domanda entro il 17 luglio".Una situazione resa ancora più complicata da diversi: caricamenti bloccati, errori senza spiegazione e istanze che solo dopo numerosi tentativi sono state effettivamente accettate."Non è accettabile imporre un cambio di regole a meno di trenta giorni dall'entrata in vigore del sistema – spiega– e pretendere che gli operatori si adeguino in tempi così ristretti. L'abbiamo detto un anno fa con il concordato preventivo biennale e lo ribadiamo oggi: ogni nuovo adempimento o modifica normativa deve prevedere almeno 60 giorni per l'adeguamento, tanto più se si adotta la logica del Click Day, che impone precisione e rapidità. Il nostro appello resta quello di una programmazione più chiara e per strumenti digitali realmente affidabili, all'altezza delle scadenze che lo stesso legislatore impone".