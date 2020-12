TIM, Anpal approva piano per incrementare formazione dipendenti

(Teleborsa) - L') ha approvato, nell'ambito del, ilper il 2021. È quanto fa sapere Tim in una nota sottolineando l'intenzione dell'azienda, ora che la trasformazione digitale e` avviata, a "far leva ancora una volta sulla formazione di qualita` per diffondere la conoscenza e l'utilizzo delle nuove tecnologie".L'obiettivo – spiega Tim – e` anche facilitare lo sviluppo di soluzioni e servizi da mettere a disposizione dei cittadini nella scuola, sul lavoro, nel mondo delle imprese, nell'intrattenimento e nei rapporti tra le persone e la Pubblica Amministrazione. Il progetto, articolato in 100 corsi di formazione, partira` il prossimo 10 dicembre."Questa iniziativa – ha commentato– e` stata resa possibile grazie all’intervento dell’innovativo Fondo Nuove Competenze che investe sul capitale umano delle imprese italiane. Attraverso un consolidato modello di relazioni industriali, orientato da sempre ad accompagnare la trasformazione del lavoro, e grazie ad un iter di approvazione molto veloce da parte delle istituzioni, riusciamo a dare in tempi immediati una risposta concreta alle nostre persone rispetto al ruolo centrale che riveste la formazione".